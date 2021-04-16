Авербух не получал заявок от ведущих фигуристов на постановку программ в олимпийский сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Российский хореограф Илья Авербух пока не получал предложений по постановке программ от ведущих спортсменов на предстоящий олимпийский сезон. Об этом он сообщил журналистам.

"В этом году я работал очень продуктивно с Мишей Колядой, со многими. В этом сезоне поступает много предложений, но не от ведущих спортсменов. Посмотрим, сейчас после [командного] чемпионата мира вернутся, я не навязываю себя. Если кто предлагает, я с радостью работаю, потому что это еще одно направление. Тем более олимпийский сезон, я думаю, что предложения будут", - рассказал он в беседе с журналистами перед его шоу "Ледниковый период" в Санкт-Петербурге.

В этом сезоне Авербух поставил произвольную программу для Михаила Коляды на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон". Спортсмен стал победителем чемпионата России в Челябинске и занял пятое место в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.