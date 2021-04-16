Российская дзюдоистка Гилязова заявила, что гордится бронзой на дебютном чемпионате Европы

ЛИССАБОН, 16 апреля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Сабина Гилязова довольна, что смогла взять медаль на первом в карьере чемпионате Европы. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после выступления.

Гилязова выиграла три первые схватки турнира - у бельгийки Эллен Саленс, португалки Катарины Косты и француженки Мелани Клеман, однако в полуфинале уступила Дистрие Красники из Косова и лишилась возможности побороться в финале. В схватке за бронзу россиянка выиграла у словенки Маруши Штангар.

"Я верила в себя, в свои силы, знала, что могу взять медаль чемпионата Европы, очень хотела ее и в итоге взяла. Пусть и не золото, бронза тоже хорошо, я ее забрала, - рассказала Гилязова. - Сегодня ошибок было много - схему не выдержала, неправильно боролась, но ничего страшно, будем делать работу над ошибками".

Спортсменка тренируется в Челябинске под руководством Ивана Першина - участника Игр в Пекине, бронзового призера чемпионата мира, чемпиона Европы: "У Ивана Васильевича есть золото чемпионата Европы, мне тоже очень хотелось его завоевать. Он постоянно меня поддерживает, звонит, подсказывает тактику борьбы, из-за пандемии он не может здесь со мной находиться".