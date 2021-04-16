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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Бестемьянова: ошибка в короткой программе будет уроком для фигуристов Мишиной и Галлямова

В пятницу российская спортивная пара выиграла короткую программу на командном чемпионате мира

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Уровень спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова настолько высок, что они смогли занять первое место в короткой программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy), несмотря на ошибку. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Мишина и Галлямов по итогам проката получили 73,77 балла. Второе место заняла итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66,09), третью строчку заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (65,82).

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"У нашей пары сегодня была такая же ошибка, что и у Михаила Коляды, вместо тройного риттбергера Александр Галлямов исполнил двойной. Это довольно "дорогая" ошибка для короткой программы, но уровень нашей пары очень высок, и основных конкурентов на этом старте нет, так что они легко выиграли. Но это урок на будущее", - считает Бестемьянова.

Российская команда сохранила лидерство в турнирной таблице, набрав по итогам шести видов программы 91 очко. На втором месте идет сборная США (83), на третьем - команда Японии (78).

"Победа в командном турнире очень близко, сегодня особенно. Но надо помнить, что это очень большой труд, а помимо труда, еще и удача, и много других составляющих. Так что пожелаем всем нашим ребятам здоровья и удачи, чтобы они смогли сделать все, что умеют. Тогда мы выиграем", - добавила собеседница агентства.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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