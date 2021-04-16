Рублев после победы над Надалем заявил, что шокирован уровнем мастерства испанца

ТАСС, 16 апреля. Российский теннисист Андрей Рублев шокирован уровнем мастерства третьей ракетки мира испанца Рафаэля Надаля. Об этом Рублев заявил в эфире телеканала Eurosport.

В пятницу Рублев обыграл Надаля со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло. В полуфинале россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

"Очень рад, что смог выиграть, даже не представляю, как ему тяжело, он должен постоянно выигрывать, особенно на грунте, - сказал Рублев. - Я не представляю, как он справляется с таким давлением. На моей позиции, когда нечего терять, играть проще. Я до сих пор в шоке от его игры, он, безусловно, легенда".

Спортсмен отметил, что на турнире тяжелые условия. "Холодная погода, непросто подавать, - отметил Рублев. - Рууд играет в очень хороший теннис, он невероятно хороший игрок. Будет очень тяжелый матч, он в хорошем состоянии, постараюсь сыграть, как могу".

Рублеву 23 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.