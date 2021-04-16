Кафельников: Рублев в матче с Надалем показал теннис уровня первой ракетки мира

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев в матче с испанцем Рафаэлем Надалем показал игру уровня первой ракетки мира, которая позволит ему в будущем выиграть не один турнир серии "Большого шлема". Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России, бывший первый номер мирового рейтинга Евгений Кафельников.

В пятницу Рублев обыграл третью ракетку мира Надаля в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2.

"Если Рублев будет продолжать играть так же , то с вероятностью 99,99 процента выиграет турнир, - отметил Кафельников. - То, что он показал против величайшего теннисиста грунтовых кортов всех времен - это что-то для меня означает. Андрей играл в такой теннис, который позволит выиграть не один турнир "Большого шлема" в дальнейшем. Он показал теннис уровня первой ракетки мира - это точно. И хочется увидеть такое же через полтора месяца в Париже".

В полуфинале Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале встретятся британец Дэниэл Эванс и грек Стефанос Циципас.

Открытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос") состоится с 30 мая по 13 июня.