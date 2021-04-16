Три ближайших матча клуба НХЛ "Колорадо" перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 16 апреля. Три ближайших матча клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" в регулярном чемпионате перенесены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В пятницу уже третий хоккеист клуба был внесен в ковид-протокол лиги.

"Колорадо" должен был провести гостевые матчи против "Лос-Анджелеса" (17 и 19 апреля) и "Сент-Луиса" (21 апреля). Ожидается, что клуб сможет снова открыть помещения для тренировок 21 апреля, чтобы 23 апреля провести игру с "Сент-Луисом".

"Колорадо" с 64 очками после 43 игр занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона.