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НХЛ

Три ближайших матча клуба НХЛ "Колорадо" перенесены из-за коронавируса

Три хоккеиста клуба были внесены в ковид-протокол лиги

ТАСС, 16 апреля. Три ближайших матча клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" в регулярном чемпионате перенесены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В пятницу уже третий хоккеист клуба был внесен в ковид-протокол лиги.

"Колорадо" должен был провести гостевые матчи против "Лос-Анджелеса" (17 и 19 апреля) и "Сент-Луиса" (21 апреля). Ожидается, что клуб сможет снова открыть помещения для тренировок 21 апреля, чтобы 23 апреля провести игру с "Сент-Луисом".

"Колорадо" с 64 очками после 43 игр занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона.

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