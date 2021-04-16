Евгения Медведева заявила, что пока не определилась с планами на шоу в олимпийском сезоне

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева пока не определилась с планами на участие в шоу в олимпийском сезоне. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Ранее портал "Невский спорт" со слов постановщика Ильи Авербуха сообщил о том, что Медведева сыграет главную роль в его шоу "Волшебник страны Оз" в новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

"Я действительно эту роль играла в прошлом, новый спектакль мы пока что не утверждали. Возможно, Илью не так поняли. Но я и не говорю, что это невозможно, все обсуждаемо. Просто сейчас это далеко", - сообщила Медведева.