"Локомотив" наказан из-за Сухины. Клуб обязали сыграть матч с "Динамо" на нейтральном поле

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в пятницу вынес санкции по делу начальника команды "Локомотив" Станислава Сухины, который посетил судейскую комнату до и после матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака". "Локомотив" обязан провести один домашний матч на нейтральном поле, а Сухина оштрафован на 150 тыс. рублей.

Встреча 25-го тура РПЛ прошла на стадионе "РЖД-Арена" в Москве 11 апреля и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После ее окончания в интернете распространилось видео, на котором Сухина за час до начала матча выходит из судейской комнаты. Согласно регламенту, представителям команд запрещено заходить к судьям, в связи с этим "Спартаком" было направлено обращение в КДК РФС с просьбой применить к "Локомотиву" надлежащие санкции.

Ранее Сухина уже совершал подобное нарушение - 28 августа 2020 года КДК РФС наказал "Локомотив" проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно после того, как начальник команды зашел в судейскую комнату после матча пятого тура чемпионата России прошлого сезона с "Ахматом" (2:3).

"За совершение ФК "Локомотив" дисциплинарного нарушения отменить условное наказание РФС, - сказал журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц. - Оштрафовать "Локомотив" на 300 тыс. рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном стадионе в другом городе. Речь идет о несоблюдении безопасности на "РЖД-Арене". Все было сделано с позволения охранника".

Также он отметил, что "Локомотив" может обжаловать данное решение в установленном порядке. На заседании представители железнодорожников не поднимали эту тему, однако позже клуб сообщил, что планирует подавать апелляцию.

"Футбольный клуб "Локомотив" не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16 апреля. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки", - говорится в сообщении на сайте "Локомотива".

Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тыс. рублей

Помимо Сухины, в судейскую заходил начальник "Спартака" Василий Козловцев. Соответствующая видеозапись с камер видеонаблюдения из подтрибунных помещений "РЖД-Арены" была опубликована во вторник порталом "Спорт24". В "Спартаке" заявили, что эпизод произошел после матча. КДК РФС рассмотрел вход Козловцева в судейскую именно по ходатайству представителей красно-белых.

Во время заседания КДК РФС ознакомился с рапортами судейской бригады, из которых было установлено, что Сухина входил в судейскую комнату трижды до начала матча и один раз - после, Козловцев заходил один раз.