Поединок, в котором боец ММА Плиев чуть не потерял палец, признали несостоявшимся

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Поединок бойца смешанного стиля (ММА) Хетага Плиева против американца Девина Гудейла, в котором представляющий Канаду спортсмен чуть не потерял палец, признан несостоявшимся. Об этом ТАСС сообщили в команде Плиева.

"Атлетическая комиссия признала бой несостоявшимся", - сказал собеседник агентства.

Поединок прошел 1 апреля в организации Cage Fury в США. Плиев провел раунд с оторванным пальцем, после чего бой остановили, а победу присудили американцу. Плиев после поединка был отправлен в госпиталь, где врачи пришили ему палец. 2 апреля боец сообщил ТАСС, что его команда подала аппеляцию.

Плиеву 37 лет, он родился в СССР. До перехода в ММА он выступал в соревнованиях по вольной борьбе. Является бронзовым призером Панамериканских игр 2011 года, участвовал в Олимпийских играх в Лондоне, где занял 10-е место в весовой категории до 96 кг.