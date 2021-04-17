Четырьмя матчами стартует 26-й тур чемпионата России по футболу

"Локомотив" одержал победы в шести последних встречах чемпионата России, в пяти из которых железнодорожники не пропустили в свои ворота ни одного мяча. Благодаря этой серии столичный коллектив сумел подняться на третье место в турнирной таблице, а после победы в прошлом туре над "Спартаком" (2:0) сократить отставание от красно-белых до одного очка. Однако хорошая игра и победа "Локомотива" в дерби осталась в тени скандалов.

У "Зенита" из-за травмы не сможет выйти на поле центральный защитник Деян Ловрен. Хозяевам по той же причине не поможет Кристиан Рамирес. Основной нападающий "Краснодара" Маркус Берг получил четвертую желтую карточку в матче прошлого тура и пропустит предстоящую встречу из-за дисквалификации.

Не поменяла ситуацию и смена тренера. В первом матче под руководством Виктора Гончаренко, который сменил Мурада Мусаева, "Краснодар" в прошлом туре на выезде уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1. 14 апреля в штаб Гончаренко вошел помогавший ему в ЦСКА Василий Березуцкий.

Среди субботних матчей выделяется встреча между "Краснодаром" и "Зенитом". Команда из Санкт-Петербурга одержала четыре победы подряд в РПЛ и оторвалась от занимающего второе место московского "Спартака" на семь очков. "Краснодар" же в последних пяти играх потерпел четыре поражения и располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея только теоретические шансы на попадание в еврокубки.

После игры распространилось видео, на котором начальник железнодорожников Станислав Сухина за час до начала дерби выходит из судейской комнаты. Позднее портал "Спорт24" опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит начальник команды "Спартак" Василий Козловцев. За совершение дисциплинарного нарушения "Локомотив" решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) проведет домашний матч 29-го тура против столичного "Динамо" на нейтральном поле.

После матча директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что у клуба в распоряжении есть видео, на котором Гилерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча. В результате этих действий он подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов "Спартака". Красно-белые были наказаны проведением одного домашнего матча без зрителей условно и оштрафованы на 500 тысяч рублей.

Сам Гилерме за провокации был дисквалифицирован на два матча чемпионата. Таким образом, основной вратарь "Локомотива" пропустит домашнюю встречу с "Ростовом" в субботу и игру следующего тура с "Тамбовом". Также из-за дисквалификаций "Локомотиву" не помогут центральные полузащитники Максим Мухин и Дмитрий Баринов, а также защитник Дмитрий Живоглядов. Под вопросом участие в матче и форварда Зе Луиша.

"Ростов" проиграл три из четырех последних матчей в чемпионате России и опустился на девятое место в турнирной таблице. Главный тренер команды Валерий Карпин по-прежнему вынужден обходиться без своего ключевого центрального полузащитника Матиаса Норманна.

Не забивающий пять матчей подряд волгоградский "Ротор" в субботу примет столичное "Динамо", ведущее борьбу за попадание в еврокубки. Волгоградцы располагаются на 14-м месте, опережая идущую в зоне прямого вылета "Уфу" на одно очко. Бело-голубые не смогут рассчитывать на получившего красную карточку в прошлом матче с "Уралом" (2:2) полузащитника Себастьяна Шиманьского. В еще одной субботней встрече сыграют середняки чемпионата "Ахмат" и "Химки".

Газизов против "Спартака"

В воскресенье свои встречи проведут столичные "Спартак" и ЦСКА. Красно-белые примут "Уфу". Из-за дисквалификаций в составе хозяев не смогут выйти на поле защитники Айртон и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Соболев. У "Уфы" из-за повреждения не сыграет полузащитник Остон Урунов, который принадлежит "Спартаку" и находится в башкирском клубе в аренде.

По условиям арендного соглашения, Урунов мог бы сыграть со "Спартаком", так как договор не предусматривает ограничений. Однако футболист должен приступить к тренировкам в общей группе только на следующей неделе.

А вот бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов в Москву приедет. С 2012 по 2020 годы он занимал пост генерального директора "Уфы", затем его назначили в "Спартак" на ту же должность. 8 декабря он покинул московский клуб, а 16 марта вернулся в "Уфу". Команда из Башкортостана в прошлом туре разгромила "Ахмат" со счетом 3:0 в первом матче под руководством Алексея Стукалова.

ЦСКА, одержавший три победы в трех матчах (две - в чемпионате и одну - в Кубке России) под руководством Ивицы Олича, отправится в гости к "Сочи", который на этом же отрезке потерпел три поражения подряд. Все три игры из-за ангины пропустил главный тренер команды Владимир Федотов. Как сообщил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, его возвращение на тренерскую скамейку ожидается именно в матче с ЦСКА.

Одержавший пять побед в последних шести матчах "Рубин" отправится в гости к екатеринбургскому "Уралу". Казанцы занимают пятое место и продолжают борьбу за медали и попадание в еврокубки. "Урал" же оторвался от зоны переходных матчей на 10 очков и практически решил турнирную задачу на сезон. Идущий на 13-й позиции тульский "Арсенал" примет аутсайдера чемпионата "Тамбов".

Все встречи 26-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили. Главный врач московского "Динамо" умер во вторник в возрасте 66 лет. Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, он был главным врачом одесского "Черноморца", московских "Локомотива", ЦСКА и "Динамо". В 1998 году он работал главным врачом национальной сборной России.