"Айлендерс" уступили "Бостону" в матче НХЛ. Сорокин отразил 25 бросков

Заброшенные шайбы на счету Давида Пастрняка (20-я минута), Тэйлора Холла (21) и Кертиса Лазара (59, в пустые ворота). Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 25 бросков.

Вратарь "Бостона" Джереми Суэйман также отразил 25 бросков и провел первый в карьере матч "на ноль". Лазар отметился дебютным голом в составе команды. Он перешел в "Бостон" 12 апреля вместе с Холлом в результате обмена из "Баффало".

"Бостон" одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточного дивизиона с 54 очками в 42 матчах, "Айлендерс" находятся на второй позиции, в активе команды из Нью-Йорка 58 очками за 44 игры.

В следующем матче "Бостон" 18 апреля примет "Вашингтон", "Айлендерс" 19 апреля сыграют в гостях против "Филадельфии".