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Федор Емельяненко завершит карьеру через два боя

Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко завершит карьеру через два боя. Об этом на пресс-конференции заявил президент организации Bellator Скотт Кокер.

"Мы немного общались с Федором, - сказал Кокер. - У нас есть понимание, что у него осталось два боя до завершения карьеры, это его прощальный тур. Но мы хотим, чтобы эти два боя прошли в присутствии зрителей. Поэтому ждем этой возможности".

Емельяненко 44 года, он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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