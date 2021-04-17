Президент Bellator назвал российского бойца Немкова "настоящим зверем"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Чемпион Bellator российский боец Вадим Немков был "настоящим зверем" и заслуженно победил американца Фила Дэвиса в четвертьфинале Гран-при. Об этом на пресс-конференции заявил президент организации Скотт Кокер.

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Россиянин победил Дэвиса единогласным решением судей в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Немков является действующим чемпионом организации. Победитель Гран-при получит $1 млн.

"Дэвис - отличный боец, но Немков - настоящий зверь, - сказал Кокер. - Немков доминировал, но в четвертом раунде драма вернулась в бой. Тогда многие были заинтригованы. Это был отличный поединок".

Следующий соперник Немкова определится в поединке между Йоэлем Ромеро и Энтони Джонсоном, который пройдет 8 мая.