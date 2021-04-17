Мишина и Галлямов одержали победу в произвольной программе на командном чемпионате мира

ТАСС, 17 апреля. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в соревновании спортивных пар. Турнир проходит в японской Осаке.

Фигуристы Мишина и Галлямов заявили, что провели полноценный сезон несмотря на пандемию

Мишина и Галлямов получили за прокат 151,59 балла. Второе место заняла американская пара Алекса Шимека и Брендон Фрейзер (133,63 балла), третье - японцы Рику Миура и Рюити Кихара (130,83).

В пятницу Мишина и Галлямов заняли первое место в короткой программе, набрав 73,77 балла. Российские спортсмены не выиграли на командном чемпионате мира только в мужском одиночном катании. В короткой и произвольной программах победу одержал американец Натан Чен.

Российская команда набрала по итогам семи видов программы 103 очка и лидирует в общем зачете турнира. Второй идет команда США (94), третью строчку занимают фигуристы из Японии (88). Командный чемпионат мира в Осаке завершится произвольной программой в женском одиночном катании.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).