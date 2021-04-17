Конькобежки Голикова и Фаткулина начнут подготовку к олимпийскому сезону 19 апреля в Крыму

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Конькобежки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина, завоевавшие на последнем чемпионате мира на дистанции 500 метров золотую и бронзовую медали соответственно, 19 апреля начнут централизованную подготовку к олимпийскому сезону на федеральной базе в Алуште. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменок Сергей Клевченя.

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"19 апреля группа отправится на подготовку в Крым, в Алуште будут тренироваться Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ирина Кузнецова, - заметил Клевченя. - Для кого-то этот сбор будет восстановительным, а для кого-то - втягивающим и оздоровительным, он продлится до 2 мая".

"Следующий сбор мы запланировали с 11 по 28 мая, - продолжил тренер. - Но точное место его пока не определено из-за ситуации с коронавирусом. Но это будет морское побережье, где будут проходить велотренировки. Мы хотим поехать на Кипр, но если не получится, то тогда в Сочи".

Как сказала ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, на базе в Крыму также начнет подготовку к олимпийскому сезону сборная страны по шорт-треку.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.