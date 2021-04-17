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Зимние олимпийские виды спорта

Сбор российских скелетонистов в Турции в мае отменен для из-за ограничений на авиаперелеты

Команда начнет подготовку к сезону 21 мая в Кисловодске

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сборная России по скелетону вынуждена отменить майский тренировочный сбор в Турции из-за введенных Россией ограничений на авиасообщение с этой страной. Об этом ТАСС рассказал старший тренер национальной команды Денис Алимов.

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Ранее Алимов сообщил ТАСС, что команда планировала начать централизованную подготовку к олимпийскому сезону 5 мая в Турции, этот втягивающий сбор должен был проходить с 5 по 16 мая. 21 мая команда должна была продолжить подготовку на следующем сборе в Кисловодске.

"Мы отменили сбор в Турции. Его не будет. Теперь нас ждет 21 мая Кисловодск", - сказал Алимов.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Зимние олимпийские виды спорта
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