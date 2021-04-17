Хартли: "Авангард" может обыграть ЦСКА в финале Кубка Гагарина вопреки давлению

В четверг "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в седьмом матче полуфинала со счетом 4:3 в овертайме и выиграл серю со счетом 4-3, выйдя в финал. Ранее ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв петербургский СКА со счетом 4-2.

"Нужно двигаться дальше, у нас хороший настрой, потому что еще свежи эмоции после важнейшей победы в Казани. Времени на подготовку мало, перед нами стоит серьезный вызов, но я полностью доверяю своей команде, мы будем готовы и будем смотреть только вперед", - сказал Хартли.

"ЦСКА очень сильный клуб и, если смотреть в целом, то никому в КХЛ не было легко в матчах против этой команды, - отметил главный тренер "Авангарда". - Если верить экспертам, мы должны были проиграть и "Металлургу" и "Ак Барсу", но мы в финале, и я сохраняю веру в команду, мы здорово идем весь сезон. Мы видим, что ребята ничего не боятся, у нас есть прекрасная возможность. Понятно, что будет ощущаться огромное давление, но у нас есть шанс победить".

Также Хартли добавил, что в любой серии плей-офф не обойтись без эмоций, но всегда очень важно их контролировать. "В плей-офф надо контролировать эмоции - это важно. Мы прошли через многое в этом плей-офф, но несмотря ни на что, не теряли самообладания, так как понимали, что можно контролировать только свои действия. Я люблю своих игроков, потому что знаю, что мы все преодолеем и нам все по силам, это будет большое испытание для нас", - сказал он.

Первый матч финала Кубка Гагарина пройдет в Москве 18 апреля.