Новый футбольный центр с общежитием в Екатеринбурге откроют до конца 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Новый футбольный центр от "Уральской футбольной академии" в Екатеринбурге введут в эксплуатацию во второй половине 2021 года. В центре будут располагаться общежитие на 150 человек и два футбольных поля, сообщил ТАСС директор академии Евгений Нохрин.

"Спортивный футбольный центр государственного автономного учреждения Свердловской области "Уральская футбольная академия" включает в себя разноуровневое общежитие на 150 человек, столовую, два футбольных поля с искусственным покрытием и гараж для размещения автобусов спортивной школы. Объект планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2021 года", - сказал он.

Сейчас строительство находится на завершающей стадии: производится монтаж фасада, ведутся отделочные и пуско-наладочные работы, устанавливается оборудование.

Ранее президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов сообщал, что центр будет предназначен для подготовки молодых футболистов из разных регионов страны.

"Уральская футбольная академия" - это единственный в Свердловской области многофункциональный спортивный комплекс, направленный на развитие футбола. В 2018 году в академии была открыта спортивная школа, в 2019 открылись физкультурно-оздоровительные группы по футболу для детей от 4 до 11 лет.