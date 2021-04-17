Сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

ТАСС, 17 апреля. Анна Щербакова заняла первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy) в соревнованиях одиночниц. Турнир проходил в японской Осаке.

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17-летняя фигуристка набрала по итогам проката 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29 балла), третье - капитан российской команды Елизавета Туктамышева (146,23). Ранее Щербакова выиграла короткую программу, Туктамышева стала второй. В короткой и произвольной программах спортивных пар победу праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, также в обоих видах первенствовали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В короткой программе у мужчин лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший пятое место, Евгений Семененко стал седьмым. В произвольной программе Коляда занял третье место, Семененко - пятое.

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Сборная России выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107). Российские фигуристы впервые стали победителями турнира, рекорд по количеству побед принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза.

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