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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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Сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Анна Щербакова одержала победу в произвольной программе в женском одиночном катании
Анна Щербакова Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 17 апреля. Анна Щербакова заняла первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy) в соревнованиях одиночниц. Турнир проходил в японской Осаке.

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17-летняя фигуристка набрала по итогам проката 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29 балла), третье - капитан российской команды Елизавета Туктамышева (146,23).

Ранее Щербакова выиграла короткую программу, Туктамышева стала второй. В короткой и произвольной программах спортивных пар победу праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, также в обоих видах первенствовали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В короткой программе у мужчин лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший пятое место, Евгений Семененко стал седьмым. В произвольной программе Коляда занял третье место, Семененко - пятое.

' Первый канал/YouTube'

Сборная России выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107). Российские фигуристы впервые стали победителями турнира, рекорд по количеству побед принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза.

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Щербакова победила на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме, также фигуристка является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером прошедшего в Стокгольме мирового первенства. Фигуристка в третий раз принимает участие в командном чемпионате мира.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

В новость были внесены изменения (12:55 мск) - добавлен бэкграунд.

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