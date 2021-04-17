Ласицкене рассчитывает выступить на этапе Бриллиантовой лиги, перенесенном в Британию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассчитывает выступить 23 мая на перенесенном из Марокко в Великобританию этапе Бриллиантовой лиги, однако приглашение на этот турнир, необходимое для оформления въездной визы, ей будет отправлено только после получения нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила в пятницу о переносе первого этапа Бриллиантовой лиги из Рабата (Марокко) в британский Гейтсхед. Причиной переноса стала обострившая ситуация с коронавирусом в Марокко. Дата проведения соревнований осталась при этом неизменной - 23 мая.

"Мария рассчитывает на выступление на этапе Бриллиантовой лиги, который перенесли из Марокко в Великобританию. Но у спортсменки нет британской визы, к оформлению которой можно приступать только после получения приглашения от организаторов соревнований. Я уже связалась с ними и получила ответ, что приглашение будет отправлено Марии только после того, как она получит нейтральный статус", - сказала Назарова.

Ласицкене отправила в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных турнирах, 15 апреля.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.