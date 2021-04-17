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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Горшков рассказал, благодаря чему российские фигуристы победили на командном турнире

Сборная России выиграла в общем зачете командного чемпионата мира в Японии
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Каждый российский фигурист максимально выложился на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в японской Осаке, что позволило сборной одержать убедительную победу. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Сборная России выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107). Российские фигуристы впервые стали победителями турнира, рекорд по количеству побед принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза.

"От всей души поздравляю всю нашу команду, тренеров, спортсменов и всех, кто участвовал в подготовке. Это замечательная и более чем убедительная победа. Это удалось только благодаря тому, что каждый из наших фигуристов сделал все практически по максимуму", - сказал Горшков.

World Team Trophy является коммерческим турниром, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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