Туктамышева: российские фигуристы показали всю свою мощь на командном чемпионате мира

ТАСС, 17 апреля. Сборная России показала всю свою мощь на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy) в японской Осаке. Такое мнение после выступления в эфире телеканала "Евроспорт" высказала капитан российской команды Елизавета Туктамышева.

В субботу сборная России впервые в истории одержала победу в общем зачете командного чемпионата мира.

"Я очень горжусь нашей командой, мы показали очень высокий уровень после чемпионата мира, который отнял много сил, - сказала Туктамышева. - [На командном чемпионате мира] мы показали свою мощь, и поэтому наша команда на первом месте. Мы очень сильны, горжусь ребятами, спасибо вам большое".

"Очень рада показать свою [произвольную программу] в Японии, потому что она посвящена этой стране. Атмосфера на стадионе была прекрасной, всегда приятно выступать в таких условиях. Большое всем спасибо, надеюсь, вам понравилось", - добавила она.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером прошедшего в Стокгольме мирового первенства. Фигуристка в третий раз приняла участие в командном чемпионате мира.