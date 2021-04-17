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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Туктамышева: российские фигуристы показали всю свою мощь на командном чемпионате мира

Россияне выиграли турнир до проката Анны Щербаковой
Елизавета Туктамышева Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 17 апреля. Сборная России показала всю свою мощь на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy) в японской Осаке. Такое мнение после выступления в эфире телеканала "Евроспорт" высказала капитан российской команды Елизавета Туктамышева.

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"Я очень горжусь нашей командой, мы показали очень высокий уровень после чемпионата мира, который отнял много сил, - сказала Туктамышева. - [На командном чемпионате мира] мы показали свою мощь, и поэтому наша команда на первом месте. Мы очень сильны, горжусь ребятами, спасибо вам большое".

"Очень рада показать свою [произвольную программу] в Японии, потому что она посвящена этой стране. Атмосфера на стадионе была прекрасной, всегда приятно выступать в таких условиях. Большое всем спасибо, надеюсь, вам понравилось", - добавила она.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером прошедшего в Стокгольме мирового первенства. Фигуристка в третий раз приняла участие в командном чемпионате мира.

' Первый канал/YouTube'

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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