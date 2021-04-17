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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Российские фигуристы заработали $240 тыс. за участие в командном чемпионате мира

Российские фигуристы впервые стали победителями турнира
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 17 апреля. Сборная России по фигурному катанию заработала $240 тыс. за выступление на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy). Турнир завершился в японской Осаке.

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Сборная России выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107). Российские фигуристы впервые стали победителями турнира, рекорд по количеству побед принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза.

За победу на турнире сборная России получит $200 тыс. По $15 тыс. заработали победители в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые выиграли в танцах на льду. Занявшая первое место в женском одиночном катании Анна Щербакова заработала $10 тыс. Общий призовой фонд турнира составил $1 млн.

World Team Trophy является коммерческим турниром, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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