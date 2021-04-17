Тарасова: победить в командном турнире россиянам помог успех на чемпионате мира в Швеции

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Победа сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира (World Team Trophy) стала возможной в том числе и благодаря успеху на прошедшем в Стокгольме мировом первенстве. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В субботу россияне впервые в истории одержали победу в общем зачете командного чемпионата мира.

"Безусловно, я рада, победа есть победа, тем более что мы раньше не выигрывали на этом турнире. Получилось выиграть за счет наших спортсменов, выдающихся тренеров, правильной работы федерации фигурного катания. Безусловно, успешное выступление на чемпионате мира в Стокгольме повлияло на такой успешный результат на командном турнире", - сказала Тарасова.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).