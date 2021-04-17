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Фигурное катание

Горшков: блестящие результаты фигуристов в сезоне подтвердили, что федерации все удалось

В субботу сборная России стала победителем общего зачета командного чемпионата мира в Осаке

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Блестящие выступления россиян в завершившемся соревновательном сезоне показали, что усилия Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не прошли даром. Такое мнение ТАСС высказал президент ФФККР Александр Горшков.

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В субботу сборная России стала победителем общего зачета командного чемпионата мира (World Team Trophy) в Осаке. Ранее российские фигуристы завоевали три из четырех возможных золотых медалей на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

"Сезон был очень сложный и неоднозначный. Федерации приходилось очень много корректировать планы, прямо по ходу сезона, исходя из складывающейся ситуации. Но все удалось, наши усилия не пропали даром. Наши спортсмены подтвердили это своими блестящими выступлениями", - отметил Горшков.

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