{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Туктамышева: российская сборная наслаждалась победой в Осаке под гимн страны

Турнир в Осаке носит статус чемпионата мира неофициально, запрет на использование государственных символов и гимна России на него не распространяется
Елизавета Туктамышева AP Photo/Martin Meissner
Описание
Елизавета Туктамышева
© AP Photo/Martin Meissner

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы нуждались в том, чтобы слышать гимн России и видеть флаг страны во время церемонии награждения на командном чемпионате мира в Осаке. Об этом капитан команды Елизавета Туктамышева рассказала журналистам после турнира.

Запрет на использование государственных символов и гимна России на чемпионатах мира действует до декабря 2022 года, однако турнир в Японии к этой категории не относится. Его оригинальное название - World Team Trophy, статус чемпионата мира он носит неофициально.

"Это очень важное соревнование для нас, и важно, что на нем был российский флаг. Мы рады, что звучал наш гимн, мы в этом нуждались и наслаждались этим моментом", - сказала Туктамышева.

' Первый канал/YouTube'
Теги
Командный чемпионат мира по фигурному катанию
Единая лига ВТБ
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Встреча завершилась со счетом 103:94 в пользу краснодарского клуба
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Читать полностью