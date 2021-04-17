Туктамышева: российская сборная наслаждалась победой в Осаке под гимн страны

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы нуждались в том, чтобы слышать гимн России и видеть флаг страны во время церемонии награждения на командном чемпионате мира в Осаке. Об этом капитан команды Елизавета Туктамышева рассказала журналистам после турнира.

Запрет на использование государственных символов и гимна России на чемпионатах мира действует до декабря 2022 года, однако турнир в Японии к этой категории не относится. Его оригинальное название - World Team Trophy, статус чемпионата мира он носит неофициально.

"Это очень важное соревнование для нас, и важно, что на нем был российский флаг. Мы рады, что звучал наш гимн, мы в этом нуждались и наслаждались этим моментом", - сказала Туктамышева.