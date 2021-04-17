Туктамышева заявила, что ей было важно поставить точку в конце сезона турниром в Осаке

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева заявила, что ей было важно поставить жирную точку в конце непростого сезона, в удовольствие прокатавшись на командном чемпионате мира (World Team Trophy). Об этом фигуристка сообщила журналистам после выступления на турнире.

В субботу сборная России впервые в истории одержала победу в общем зачете командного чемпионата мира.

"Это были заключительные соревнования в сезоне, мне хотелось поставить жирную точку в его конце - хорошо выступить и получить удовольствие. Этот турнир - по-настоящему праздник, а в этом году праздник вдвойне - такой тяжелый сезон, но этот чемпионат состоялся, все просто счастливы, все хотели насладиться этим моментом".

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером прошедшего в Стокгольме мирового первенства. Фигуристка в третий раз приняла участие в командном чемпионате мира.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).