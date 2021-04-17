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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова считает, что четверные прыжки перестали быть недосягаемыми

Россиянка назвала прогрессом увеличение числа прыжков в четыре оборота в женском катании

ТАСС, 17 апреля. Четверные прыжки перестали быть недосягаемыми для всех фигуристок. Такое мнение журналистам высказала чемпионка мира россиянка Анна Щербакова.

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Щербакова праздновала победу как в короткой, так и в произвольной программах на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в японской Осаке в соревнованиях одиночниц.

"Нет ничего такого, можно сказать, что мы сами это начали (исполнять четверные прыжки. - прим. ТАСС), мы были к этому готовы, - сказала Щербакова. - Когда я пробовала четверной прыжок и у меня было желание его сделать, тогда это казалось чем-то сложным. Сейчас женское фигурное катание набирает обороты и четверной прыжок перестал быть недосягаемым. Поэтому смотрю спокойно - это прогресс, его не остановить".

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

World Team Trophy является коммерческим турниром, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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Фигурное катание
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