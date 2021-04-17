Воронов: российские фигуристы в блестящем стиле победили на командном чемпионате мира

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сборная России одержала блестящую победу на командном чемпионате мира (World Team Trophy) по фигурному катанию в японской Осаке. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный призер чемпионатов Европы в одиночном катании Сергей Воронов, принимавший участие в World Team Trophy в 2015 году, когда выиграл серебряную награду.

Щербакова: радости на турнире в Японии было больше, чем на чемпионате мира в Стокгольме

Сборная России в субботу выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107). Российские фигуристы впервые стали победителями турнира, рекорд по количеству побед принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза.

"Завершившийся сегодня турнир - это некая прикидка на Пекин-2022, - считает Воронов. - Мы выиграли с огромным отрывом, у нас сейчас просматривается сильная сбалансированная сборная. Ребята очень круто завершили сезон, на мажорной ноте, хотя после Стокгольма (чемпионата мира - 2021 - прим. ТАСС) казалось, что лучше быть уже невозможно. Но сейчас в блестящем стиле был выигран и этот турнир, что просто здорово".

"Турнир в Японии не похож на другие. Да, это тоже соревнование, но оно сильно отличается от чемпионата мира. Здорово, что такие турниры проводятся, потому что тебя там поддерживает вся команда, а ты делаешь все в ее интересах. Здесь в приоритете победа страны, и все стараются заработать как можно очков, чтобы команда поднялась как можно выше в турнирной таблице", - добавил собеседник ТАСС, имеющий в активе серебро ЧЕ-2014 и бронзу ЧЕ-2015.

World Team Trophy является коммерческим турниром, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.