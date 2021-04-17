Брусникина: у Федерации синхронного плавания России нет проблем после ареста Власенко

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Федерация синхронного плавания России (ФСПР) не испытывает проблем после ареста ее президента Алексея Власенко. Организация функционирует в рабочем режиме, все руководящие права перешли президиуму, сообщила ТАСС в субботу первый вице-президент ФСПР Ольга Брусникина.

В федерации прыжков в воду заявили, что арест Власенко не повлиял на подготовку атлетов

Власенко арестован до 16 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет колонии.

"Мы живем в рабочем режиме, у нас по уставу все нормально, права переходят к президиуму. У нас есть доверенность на имя исполнительного директора федерации, поэтому у нас сейчас чисто юридических и каких-то таких организационных проблем нет. Ждем 16 мая", - сказала Брусникина.

По ее словам, сейчас абсолютно ничего не мешает работе федерации.

Власенко также возглавляет национальные федерации прыжков в воду и водного поло, он входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР). После задержания Власенко высказал опасение, что его арест негативно отразится на выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.