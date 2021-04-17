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Олимпиада в Токио

Поздняков: вместимость российских фан-зон Олимпиады будет зависеть от эпидситуации

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Вместимость фан-зон для российских болельщиков, которые планируется открыть во время Олимпийских игр в Токио, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом в субботу сообщил ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Пока не могу говорить детали, потому что все зависит от эпидемиологической обстановки", - ответил он на вопрос о предполагаемой вместимости зон.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Олимпиада в Токио
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