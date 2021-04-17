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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Матыцин: российские фигуристы подтвердили высокий класс в сложных условиях

Россияне выиграли командный турнир в Японии, а на чемпионате мира завоевали три золота из четырех
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы в этом сезоне подтвердили свой высокий класс, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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Сборная России победила в общем зачете командного чемпионата мира (World Team Trophy), набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107).

"Поздравляю сборную России по фигурному катанию с победой на командном чемпионате мира в Японии. Российские фигуристы впервые в истории выиграли этот турнир, причем с хорошим отрывом от соперников. Этой победой сборная России по фигурному катанию завершила успешный международный сезон. Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией, и отмену многих соревнований, российские фигуристы подтвердили свой высокий класс", - сказал Матыцин.

"На чемпионате мира в Стокгольме наша команда выиграла золотые медали в трех видах программы из четырех. Такие высокие результаты наших спортсменов добавляют оптимизма в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Уверен, что профессионализм и мастерство тренеров помогут нашим фигуристам всегда бороться за самые высокие награды на всех международных турнирах. Надеемся, что сборная России по фигурному катанию продолжит следовать победным традициям и на олимпийском льду", - добавил министр.

World Team Trophy является коммерческим турниром, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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