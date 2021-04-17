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Футбол в России

В "Ахмате" заявили, что довольны работой главного тренера Талалаева

По словам гендиректора клуба Ахмеда Айдамирова, команда показала хорошую игру в победном матче против "Химок"

ТАСС, 17 апреля. Генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров заявил, что в клубе довольны работой главного тренера Андрея Талалаева. Комментарий Айдамирова приводит газета "Спорт-Экспресс".

В субботу "Ахмат" на своем поле обыграл подмосковные "Химки" со счетом 3:1 в матче 36-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Если мы для кого-то не были фаворитом в этой игре, значит, нас недооценили. Команда показала хорошую игру. Наша задача сейчас - показывать качественный футбол. Андреем Викторовичем мы довольны. К нему не было никаких вопросов", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Талалаева 24 апреля на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом".

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