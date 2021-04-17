Рублев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

ТАСС, 17 апреля. Россиянин Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу 23-летнего россиянина. В финале Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, сыграет с греком Стефаносом Циципасом (4). Они встречались шесть раз, одержав по три победы.
IRON MAN— Tennis TV (@TennisTV) April 17, 2021
After beating Nadal, @AndreyRublev97 is into his first-ever Masters 1000 final after defeating Ruud 6-3 7-5! #RolexMCMasters pic.twitter.com/XGiUIwvkMK
Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).
22-летний Рууд располагается на 27-й строчке мирового рейтинга и имеет на счету один титул АТР. На Открытом чемпионате Австралии этого сезона норвежец показал свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертого круга.
Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.