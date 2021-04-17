Терюшков: футболист "Химок" Глушаков должен восстановиться к матчу со "Спартаком"

ТАСС, 17 апреля. Полузащитник футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков должен восстановиться от травмы к матчу против московского "Спартака". Об этом заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В субботу грозненский "Ахмат" обыграл дома "Химки" (3:1) в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, Глушаков пропустил встречу из-за повреждения. В предпоследнем, 29-м туре "Химки" 10 мая сыграют на выезде со "Спартаком", вместе с которым Глушаков в 2017 году стал чемпионом России.

"Денис восстанавливается. Думаю, к "Спартаку" должен уже быть в строю, может быть, не на полный матч. Сейчас главное - здоровье игрока, задача на сезон уже выполнена, так что никто не форсирует восстановление", - сообщил Терюшков.

Также он отметил нехватку Глушакова в матче против "Ахмата". "Ахмат" был сильнее сегодня, поздравляю их с победой. Большой привет [Андрею] Талалаеву (главный тренер "Ахмата"), он молодец, у него хорошая команда. Сегодня чувствовалось отсутствие Глушакова на поле по игре, центра не было, но все равно Талалаев лучше подготовил команду. Ничего страшного, это футбол, готовимся к "Динамо", - добавил Терюшков.

"Химки" располагаются на восьмой строчке таблицы РПЛ, имея в активе 38 очков. В следующем туре "Химки" на выезде сыграют с московским "Динамо" 24 апреля.