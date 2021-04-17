Поставили точку. Российские фигуристы завершили сезон победой на командном чемпионате мира

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию выиграла заключительный турнир сезона, впервые поднявшись на высшую ступень пьедестала неофициального командного чемпионата мира (World Team Trophy). Соревнования проходили в японской Осаке, команде не было равных в трех дисциплинах - женском и парном катании, а также в танцах на льду.
В этих же дисциплинах россияне завоевали золотые медали на чемпионате мира в Стокгольме в марте. В Японии призовые места распределились следующим образом: сборная России выиграла общий зачет, набрав 125 баллов, второй стала команда США (110 баллов), третьей - Японии (107).
Сборная России на турнире в Осаке была представлена лидерами, в нее вошли серебряный призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева (капитан команды), чемпионка мира Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Россияне доминировали в трех видах - Щербакова выиграла обе программы, Туктамышева стала второй в короткой и третьей в произвольной. В обеих программах не было равных Мишиной и Галлямову, Синициной и Кацалапову. В короткой программе у мужчин Михаил Коляда занял пятое место, Евгений Семененко стал седьмым. В произвольной программе Коляда занял третье место, Семененко - пятое, первое место в обеих программах занял американец Натан Чен, второе - японец Юдзуру Ханю.
На чемпионате мира в Стокгольме месяц назад в честь российских фигуристов звучала музыка Чайковского. В Японии церемония награждения победителей прошла под гимн России с поднятием флага страны. Запрет на использование государственных символов, обусловленный санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), на коммерческий турнир в Осаке не распространялся. "Это очень важное соревнование для нас, и важно, что на нем был российский флаг. Мы рады, что звучал наш гимн, мы в этом нуждались и наслаждались этим моментом", - сказала после награждения капитан команды Туктамышева.
Почва для побед
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приложила большие усилия, чтобы сохранить для спортсменов максимальное количество стартов во время пандемии. В результате россияне завершают сезон на мажорной ноте. Подводя его итоги, президент ФФККР Александр Горшков в беседе с ТАСС назвал победу в Японии более чем убедительной.
"От всей души поздравляю всю нашу команду, тренеров, спортсменов и всех, кто участвовал в подготовке. Это замечательная и более чем убедительная победа. Это удалось только благодаря тому, что каждый из наших фигуристов сделал все практически по максимуму", - сказал Горшков.
Сами спортсмены многократно отмечали в своих комментариях, что пандемийный сезон получился для них практически полноценным, времени на отдых не было ни у кого.
"Победа есть победа, - сказала ТАСС Татьяна Тарасова. - Раньше не выигрывали на этом турнире. Получилось выиграть за счет наших спортсменов, выдающихся тренеров, правильной работы федерации фигурного катания. Безусловно, успешное выступление на чемпионате мира в Стокгольме повлияло на такой успешный результат на командном турнире".
"Наши ребята сделали все максимально возможное, выложились все без исключения и выполнили свою задачу на 100%, наш состав продемонстрировал именно стойкость и стабильность. Думаю, что [выиграть с большим отрывом] удалось за счет правильной и планомерной работы нашей федерации по ходу сезона. Она позволила нашим спортсменам в это сложное ковидное время не терять соревновательный дух и ощущение выступлений. В отличие от других сборных, наверное, у нас эта работа была выполнена лучше всех", - отметил двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун.
С прицелом на Пекин
Туктамышева отметила, что гордится российской командой. "Мы показали очень высокий уровень после чемпионата мира, который отнял много сил, - сказала Туктамышева в эфире телеканала "Евроспорт". - Мы показали свою мощь, и поэтому наша команда на первом месте. Мы очень сильны, горжусь ребятами, спасибо вам большое".
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"Завершившийся сегодня турнир - это некая прикидка на Пекин-2022, - считает призер чемпионатов Европы, серебряный призер World Team Trophy - 2015 Сергей Воронов. - Мы выиграли с огромным отрывом, у нас сейчас просматривается сильная сбалансированная сборная. Ребята очень круто завершили сезон, на мажорной ноте, хотя после Стокгольма казалось, что лучше быть уже невозможно. Но сейчас в блестящем стиле был выигран и этот турнир, что просто здорово".
"Турнир в Японии не похож на другие. Да, это тоже соревнование, но оно сильно отличается от чемпионата мира. Здорово, что такие турниры проводятся, потому что тебя там поддерживает вся команда, а ты делаешь все в ее интересах. Здесь в приоритете победа страны, и все стараются заработать как можно больше очков, чтобы команда поднялась как можно выше в турнирной таблице", - добавил Воронов.
Теперь сборной предстоит подготовка к Играм в Пекине, которые пройдут меньше чем через год - Олимпиада стартует 4 февраля. Впереди у команды постановка новых программ и насыщенный сезон, который ей снова постарается обеспечить ФФККР. Сентябрьские контрольные прокаты сборной, где спортсмены представят свои олимпийские программы, пройдут в Челябинске, предолимпийский чемпионат России - в декабре в Санкт-Петербурге.