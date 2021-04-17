Поставили точку. Российские фигуристы завершили сезон победой на командном чемпионате мира

В честь спортсменов на церемонии награждения звучал российский гимн, так как санкции WADA не распространяются на этот коммерческий турнир

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию выиграла заключительный турнир сезона, впервые поднявшись на высшую ступень пьедестала неофициального командного чемпионата мира (World Team Trophy). Соревнования проходили в японской Осаке, команде не было равных в трех дисциплинах - женском и парном катании, а также в танцах на льду.

На эту тему Сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

В этих же дисциплинах россияне завоевали золотые медали на чемпионате мира в Стокгольме в марте. В Японии призовые места распределились следующим образом: сборная России выиграла общий зачет, набрав 125 баллов, второй стала команда США (110 баллов), третьей - Японии (107). Сборная России на турнире в Осаке была представлена лидерами, в нее вошли серебряный призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева (капитан команды), чемпионка мира Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Россияне доминировали в трех видах - Щербакова выиграла обе программы, Туктамышева стала второй в короткой и третьей в произвольной. В обеих программах не было равных Мишиной и Галлямову, Синициной и Кацалапову. В короткой программе у мужчин Михаил Коляда занял пятое место, Евгений Семененко стал седьмым. В произвольной программе Коляда занял третье место, Семененко - пятое, первое место в обеих программах занял американец Натан Чен, второе - японец Юдзуру Ханю. На чемпионате мира в Стокгольме месяц назад в честь российских фигуристов звучала музыка Чайковского. В Японии церемония награждения победителей прошла под гимн России с поднятием флага страны. Запрет на использование государственных символов, обусловленный санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), на коммерческий турнир в Осаке не распространялся. "Это очень важное соревнование для нас, и важно, что на нем был российский флаг. Мы рады, что звучал наш гимн, мы в этом нуждались и наслаждались этим моментом", - сказала после награждения капитан команды Туктамышева. Почва для побед Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приложила большие усилия, чтобы сохранить для спортсменов максимальное количество стартов во время пандемии. В результате россияне завершают сезон на мажорной ноте. Подводя его итоги, президент ФФККР Александр Горшков в беседе с ТАСС назвал победу в Японии более чем убедительной.

На эту тему Тарасова: победить в командном турнире россиянам помог успех на чемпионате мира в Швеции

"От всей души поздравляю всю нашу команду, тренеров, спортсменов и всех, кто участвовал в подготовке. Это замечательная и более чем убедительная победа. Это удалось только благодаря тому, что каждый из наших фигуристов сделал все практически по максимуму", - сказал Горшков. Сами спортсмены многократно отмечали в своих комментариях, что пандемийный сезон получился для них практически полноценным, времени на отдых не было ни у кого. "Победа есть победа, - сказала ТАСС Татьяна Тарасова. - Раньше не выигрывали на этом турнире. Получилось выиграть за счет наших спортсменов, выдающихся тренеров, правильной работы федерации фигурного катания. Безусловно, успешное выступление на чемпионате мира в Стокгольме повлияло на такой успешный результат на командном турнире". "Наши ребята сделали все максимально возможное, выложились все без исключения и выполнили свою задачу на 100%, наш состав продемонстрировал именно стойкость и стабильность. Думаю, что [выиграть с большим отрывом] удалось за счет правильной и планомерной работы нашей федерации по ходу сезона. Она позволила нашим спортсменам в это сложное ковидное время не терять соревновательный дух и ощущение выступлений. В отличие от других сборных, наверное, у нас эта работа была выполнена лучше всех", - отметил двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун. С прицелом на Пекин Туктамышева отметила, что гордится российской командой. "Мы показали очень высокий уровень после чемпионата мира, который отнял много сил, - сказала Туктамышева в эфире телеканала "Евроспорт". - Мы показали свою мощь, и поэтому наша команда на первом месте. Мы очень сильны, горжусь ребятами, спасибо вам большое".