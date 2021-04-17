Тренер "СКА-Хабаровска" Юран оценил работу судьи Пустовойтовой в дебютном матче в ФНЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Арбитр Анастасия Пустовойтова хорошо отсудила матч 37-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московским "Чертаново" и "СКА-Хабаровском". Такое мнение журналистам высказал главный тренер хабаровчан Сергей Юран.

"СКА-Хабаровск" одержал победу со счетом 4:0. Этот матч стал первым в ФНЛ, который судила женщина.

"Для меня она не впервые судила, я уже знаком с ней по матчу Кубка ФНЛ против "Химок", - сказал Юран. - Возможно, чувствовалась небольшая нервозность, но в целом она хорошо отсудила, ничего плохого не могу сказать".

"Да, стоит приглашать [судить и другие матчи]. Не думаю, что у нее были какие-то глобальные ошибки. В Европе много женщин судит, это нормально. И у нас нужно доверять", - отметил главный тренер "СКА-Хабаровска".

"Я уверен, что в будущем женщины будут судить Российскую премьер-лигу, у меня в этом нет никаких сомнений. Считаю правильным, что им дают шансы и возможности", - добавил он.

В турнирной таблице ФНЛ хабаровчане идут на 10-й строчке, набрав 53 очка в 37 матчах, москвичи с 25 очками занимают предпоследнее, 21-е место. В следующем туре "Чертаново" 24 апреля сыграет в гостях против "Чайки" из Ростовской области, "СКА-Хабаровск" в тот же день примет томскую "Томь".