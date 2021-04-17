Российский дзюдоист Могушков занял третье место на чемпионате Европы

ЛИССАБОН, 17 апреля. /ТАСС/. Россиянин Муса Могушков завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг на чемпионате Европы по дзюдо. Соревнования проходят в Лиссабоне.

В схватке за бронзовую награду россиянин победил турка Биляла Чилоглу. Еще одна бронзовая медаль досталась Нильсу Штумпу из Швейцарии. Схватка за золотую медаль состоится позднее.

Могушков трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира, также в его активе теперь три серебряные и одна бронзовая медаль европейских первенств.

Чемпионат Европы проходит в Лиссабоне с 16 по 18 апреля.