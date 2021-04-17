Рублев заявил, что ему потребовалось превзойти себя для выхода в финал турнира в Монако

ТАСС, 17 апреля. Хороший теннис в исполнении норвежца Каспера Рууда вынудил Андрея Рублева показать свою лучшую игру для выхода в финал турнира в Монте-Карло. Комментарий россиянина приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В субботу Рублев обыграл Рууда (6:3, 7:5) в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло.

"Каспер действительно потрясающий игрок, особенно на грунте, - сказал Рублев. - С самого начала он навязал высокий темп, было достаточно тяжело. Я знал, что мне нужно повысить свой уровень игры, если я хочу биться с ним. Я понял, что, если не улучшу игру, точно проиграю".

"В начале матче он сделал брейк, и я почувствовал, что мне нужно повысить свой уровень, увеличить скорость и бить сильнее. В противном случае у меня не было шансов. У меня стало получаться, а он стал еще больше промахиваться. Думаю, это было ключом к победе", - добавил Рублев.

В финальном матче в воскресенье Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Этот финал станет для россиянина первым на турнирах серии "Мастерс".