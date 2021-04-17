Боксер перенес операцию на головном мозге после травмы на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 17 апреля. Иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат перенес операцию на головном мозге после полученной в ходе молодежного чемпионата мира травмы. Об этом сообщает Польское радио Кельце, в этом городе проходит турнир.

19-летний Аль-Свайсат в пятницу потерял сознание в ходе третьего раунда поединка в весовой категории до 81 кг против эстонца Андрея Виноградова и был госпитализирован.

"У него была гематома. Нужна была операция, и ее сразу провели. Скорее всего, травма произошла не в результате боя с Виноградовым. Это какая-то давняя травма", - сказал президент Польской ассоциации бокса Гжегож Новачек.

Международная ассоциация бокса (AIBA) в своем заявлении отметила, что боксер получил квалифицированную помощь от врача на ринге и в кратчайшие сроки был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказывается необходимая помощь. "Здоровье и благополучие наших спортсменов всегда были в центре внимания AIBA. Беспокойство и действия AIBA теперь связаны с Рашедом, его семьей, товарищами по команде и всеми участниками чемпионата в это трудное время", - говорится в заявлении AIBA.

Отмечается, что боксер находится в отделении интенсивной терапии.