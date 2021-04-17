Николич считает, что у Олича хорошее будущее в роли тренера ЦСКА

В субботу "Локомотив" на своем поле разгромил "Ростов" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:1.

"Поздравляю команду, еще раз выиграли сегодня, девятый раз подряд. Надо еще, надо двигаться дальше. Сегодня у нас не было четверых игроков, но все получилось отлично. Три очка. Задача выполнена", - сказал Николич.

В следующем матче "Локомотив" в полуфинале Бетсити - Кубка России сыграет с ЦСКА. "Следующая игра - полуфинал кубка с ЦСКА, московское дерби. Будет сложно обыграть такую команду четвертый раз подряд. Я доволен всеми сегодняшними игроками, недоволен только, что расслабились после 15-20 минуты, потеряли позиции. В этот момент "Ростов" был очень опасен".

"Это не игра Ивицы и Марко, это игра "Локомотива" и ЦСКА. Я хорошо с ним знаком, не так близко, но мы товарищи, постоянно обсуждаем все. Желаю ему удачи в России, он только начал свою тренерскую карьеру. Он отличный парень, уверен, у него хорошее будущее в роли тренера ЦСКА", - заключил Николич.

Железнодорожники с 49 очками вышли на второе место в турнирной таблице, обойдя "Спартак", который имеет матч в запасе и в воскресенье дома встретится с "Уфой". Полуфинальный матч Кубка России "Локомотив" - ЦСКА состоится 21 апреля.