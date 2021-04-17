Дзюдоист Могушков поблагодарил семью за поддержку и возможность оставаться в спорте

ЛИССАБОН, 17 апреля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Муса Могушков, завоевавший бронзу чемпионата Европы в Лиссабоне, поблагодарил свою семью за поддержку и возможность оставаться в спорте на протяжении последних тринадцати лет. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после выступления на европейском чемпионате.

33-летний Могушков входит в состав сборной России с 2007 года, он является участником Игр в Лондоне. Спортсмен является отцом пяти дочерей и сына.

"Самое главное - это цель, а когда человек ленится, когда нет желания, все это связано с непониманием этой цели, - рассказал Могушков на вопрос о мотивации оставаться в спорте. - Надо отдать должное моей семье, которая меня в этом поддерживает, я очень благодарен ей за это. Не каждая супруга, не каждая мама захочет 13 лет по 300 дней в году терпеть твое отсутствие. Но сейчас, на последнем этапе, даже десять дней перерыва - это много для спортсмена топ-уровня".

В настоящий момент на участие в Олимпиаде в Токио в весовой категории до 73 кг претендуют два спортсмена - Могушков и Денис Ярцев: "Нас разделяет всего десять рейтинговых очков. И вместе с тем мы столько времени на сборах - это уже как вторая семья, в которой нет места корысти, только здоровая конкуренция. И я, и Денис, мы делаем все, что от нас зависит, а решающий выбор за тренерским штабом".

Могушков не смог сразу ответить, какой по счету для него стал чемпионат Европы в Лиссабоне: "Я сразу и не вспомню, сколько их было, но этот был особенно трудным, поскольку последние три старта для меня были неудачными. Личная медаль чемпионата Европы у меня только вторая в карьере".

Побороться за золото россиянину помешала ошибка в третьем круге в поединке с Акилом Гьякова из Косова: "У меня всегда сложные схватки с ним, и сегодня была тактическая ошибка. Я готовился к этому поединку, была стратегия, но чуть перестоял - получил второе предупреждение, ставшее роковым".