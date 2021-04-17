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Футбол в России

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче РПЛ, уступая по ходу встречи два мяча

Игра в Краснодаре завершилась со счетом 2:2
Вильмар Барриос ("Зенит") и Реми Кабелла ("Краснодар") Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Вильмар Барриос ("Зенит") и Реми Кабелла ("Краснодар")
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 17 апреля. /ТАСС/. "Краснодар" на своем поле сыграл вничью со счетом 2:2 с петербургским "Зенитом" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Краснодар", как и другие матчи тура, началась с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили.

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В составе "Краснодара" дубль оформил Алексей Ионов (7-я и 60-я минуты), который является воспитанником "Зенита". У петербуржцев гол после ошибки вратаря хозяев Матвея Сафонова забил Сердар Азмун (76), во время празднования к нападающему на поле выбежали два болельщика. Еще один мяч на счету Андрея Мостового (86). На 65-й минуте главный тренер "Зенита" Сергей Семак провел четыре замены, убрав с поля Артема Дзюбу, Малкома, Вячеслава Караваева и Дмитрия Чистякова.

"Краснодар" прервал серию из трех поражений в чемпионате. Этот матч стал вторым под руководством Виктора Гончаренко, который присоединился к "Краснодару" после ухода в марте из ЦСКА. "Зенит" не проигрывает сопернику с октября 2018 года (1:2), на своем поле "Краснодар" не может победить петербуржцев с ноября 2016 года (2:1).

"Зенит" лидирует в таблице РПЛ с 55 очками в 26 матчах и опережает идущий вторым московский "Локомотив" на шесть очков. Столичные "Спартак" и ЦСКА располагаются на третьем (47) и четвертом (46) местах соответственно и проведут свои матчи тура в воскресенье. "Краснодар" занимает 11-е место, набрав 35 очков в 26 матчах.

В следующем туре "Зенит" 24 апреля примет волгоградский "Ротор", "Краснодар" на следующий день сыграет в гостях с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит26167359-2455
2Локомотив26154738-2749
3Спартак25145649-3047
4ЦСКА25144744-2546
5Динамо26144841-2846
6Рубин25134834-2943
7Сочи25117739-2840
8Химки261151032-3738
9Ростов261141133-3137
10Ахмат261051130-3335
11Краснодар261051146-3835
12Урал25612724-3230
13Арсенал25551520-4220
14Ротор26461612-4318
15Уфа25451618-4117
16Тамбов25341815-4613

 

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