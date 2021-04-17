"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче РПЛ, уступая по ходу встречи два мяча

КРАСНОДАР, 17 апреля. /ТАСС/. "Краснодар" на своем поле сыграл вничью со счетом 2:2 с петербургским "Зенитом" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Краснодар", как и другие матчи тура, началась с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили.
В составе "Краснодара" дубль оформил Алексей Ионов (7-я и 60-я минуты), который является воспитанником "Зенита". У петербуржцев гол после ошибки вратаря хозяев Матвея Сафонова забил Сердар Азмун (76), во время празднования к нападающему на поле выбежали два болельщика. Еще один мяч на счету Андрея Мостового (86). На 65-й минуте главный тренер "Зенита" Сергей Семак провел четыре замены, убрав с поля Артема Дзюбу, Малкома, Вячеслава Караваева и Дмитрия Чистякова.
"Краснодар" прервал серию из трех поражений в чемпионате. Этот матч стал вторым под руководством Виктора Гончаренко, который присоединился к "Краснодару" после ухода в марте из ЦСКА. "Зенит" не проигрывает сопернику с октября 2018 года (1:2), на своем поле "Краснодар" не может победить петербуржцев с ноября 2016 года (2:1).
"Зенит" лидирует в таблице РПЛ с 55 очками в 26 матчах и опережает идущий вторым московский "Локомотив" на шесть очков. Столичные "Спартак" и ЦСКА располагаются на третьем (47) и четвертом (46) местах соответственно и проведут свои матчи тура в воскресенье. "Краснодар" занимает 11-е место, набрав 35 очков в 26 матчах.
В следующем туре "Зенит" 24 апреля примет волгоградский "Ротор", "Краснодар" на следующий день сыграет в гостях с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|26
|16
|7
|3
|59-24
|55
|2
|Локомотив
|26
|15
|4
|7
|38-27
|49
|3
|Спартак
|25
|14
|5
|6
|49-30
|47
|4
|ЦСКА
|25
|14
|4
|7
|44-25
|46
|5
|Динамо
|26
|14
|4
|8
|41-28
|46
|6
|Рубин
|25
|13
|4
|8
|34-29
|43
|7
|Сочи
|25
|11
|7
|7
|39-28
|40
|8
|Химки
|26
|11
|5
|10
|32-37
|38
|9
|Ростов
|26
|11
|4
|11
|33-31
|37
|10
|Ахмат
|26
|10
|5
|11
|30-33
|35
|11
|Краснодар
|26
|10
|5
|11
|46-38
|35
|12
|Урал
|25
|6
|12
|7
|24-32
|30
|13
|Арсенал
|25
|5
|5
|15
|20-42
|20
|14
|Ротор
|26
|4
|6
|16
|12-43
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13