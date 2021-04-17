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Футбол в России

Семак объяснил решение сделать одновременно четыре замены в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Зенита" отметил, что нужно было кардинально изменить игру при счете 0:2

ТАСС, 17 апреля. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак одновременно заменил четырех футболистов в матче с "Краснодаром", так как клубу было необходимо кардинально поменять игру и нарастить темп. Комментарий тренера приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В субботу "Зенит" сыграл на выезде вничью с "Краснодаром" (2:2) в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 65-й минуте Семак при счету 2:0 в пользу хозяев выпустил четырех игроков, а появившийся на поле Андрей Мостовой в концовке своим голом помог команде добыть ничью.

"Игра в первом тайме была неплохой за исключением нескольких моментов в обороне, контроль мяча был неплох. После второго гола нужно было менять кардинально игру, добавить движение, так как "Краснодар" спокойно бы контролировал игру, а нам нужно было взвинтить темп. Игроки замены заставили ошибаться соперника, они оказывали давление", - отметил Семак.

"Зенит" лидирует в таблице РПЛ с 55 очками в 26 матчах. В следующем туре "Зенит" 24 апреля примет волгоградский "Ротор".

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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