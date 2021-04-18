"Атлетик" проиграл "Барселоне" и второй раз за месяц уступил в финале Кубка Испании

ТАСС, 18 апреля. "Барселона" обыграла "Атлетик" со счетом 4:0 в финале Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Севилье.
Забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (60-я минута), Френки де Йонг (63) и Лионель Месси (68, 72). Месси забил 30-й и 31-й мячи за "Барселону" в текущем сезоне во всех турнирах, аргентинец забивает 30 или более мячей на протяжении 13 сезонов подряд.
"Атлетик" проиграл во втором финале Кубка Испании за месяц. 3 апреля команда из Бильбао уступила клубу "Реал Сосьедад" в финале кубка страны 2020 года. Тот матч был отложен из-за пандемии коронавируса, изначально встреча должна была пройти 18 апреля 2020 года.
MESSI LIFTS THE CUP FOR BARCELONA— ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2021
What a moment! pic.twitter.com/B8lrIsgWho
"Барселона" в 31-й раз стала обладателем кубка страны, команда занимает по этому показателю первое место, еще 11 раз клуб проигрывал в финале. На счету "Атлетика" 23 победы в турнире, клуб в 15-й раз проиграл в финале.
Роналд Куман выиграл первый трофей в качестве главного тренера каталонской команды. Он возглавляет клуб с августа 2020 года. В качестве игрока "Барселоны" Куман завоевал 10 трофеев.