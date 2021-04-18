Чемпионский характер. "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром", отыграв два мяча

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 2:2 в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидер чемпионата сумел уйти от поражения, уступая со счетом 0:2 за 15 минут до окончания основного времени матча. Команда из Санкт-Петербурга перед выездом в Краснодар одержала четыре победы подряд в РПЛ и к началу 26-го тура оторвалась от занимающего второе место московского "Спартака" на семь очков. "Краснодар" же в последних трех встречах чемпионата потерпел три поражения. В первом матче под руководством Виктора Гончаренко, который сменил Мурада Мусаева, "Краснодар" в прошлом туре на выезде уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1.

14 апреля в штаб Гончаренко вошел помогавший ему в ЦСКА Василий Березуцкий. Однако он следил за игрой с трибуны, так как не был внесен в заявку. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не произвел ни одного изменения в стартовом составе по сравнению с матчем прошлого тура против "Сочи". В составе "Краснодара" место дисквалифицированного центрфорварда Маркуса Берга занял воспитанник "Зенита" номинальный крайний полузащитник Алексей Ионов. Именно он стал главным героем встречи. Скоростной игрок раз за разом успешно открывался за спинами защитников "Зенита" и получал длинные передачи от партнеров в свободные зоны. Уже на седьмой минуте встречи Ионов открыл счет, подставив ногу после неполучившегося удара Кристоффера Олссона и переправив мяч в сетку с близкого расстояния. В первом тайме гости владели преимуществом и оказывали давление на оборону "Краснодара", но до стопроцентных моментов дело не доходило. В основном петербуржцы угрожали воротам Матвея Сафонова дальними ударами, с которыми голкипер справлялся. Замены перевернули игру На 60-й минуте Ионов в одиночестве получил мяч на правом фланге атаки, вошел в штрафную, сместился в центр, убрал на замахе защитника Ярослава Ракицкого и отправил мяч в дальний верхний угол ворот Андрея Лунева. Спустя пять минут главный тренер "Зенита" Сергей Семак сделал сразу четыре замены, причем поле покинул и Артем Дзюба. Вместо капитана петербуржцев, Малкома, Вячеслава Караваева и Дмитрия Чистякова на поле появились Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси и Магомед Оздоев. "Игра в первом тайме была неплохой, за исключением нескольких моментов в обороне, контроль мяча был неплох. После второго гола нужно было менять кардинально игру, добавить движения, так как "Краснодар" спокойно контролировал игру, а нам нужно было взвинтить темп", - пояснил свой нестандартный ход Семак после матча. Через пять минут после перестановок "Зенита" тройной заменой ответил Гончаренко. Сергея Петрова, Реми Кабелла и Юрия Газинского заменили Евгений Чернов, Тонни Вильена и Магомед-Шапи Сулейманов. Если замены Семака игру усилили, то Гончаренко со своими ходами не совсем угадал.

В оставшееся время матча "Зенит" штурмовал ворота "Краснодара", а хозяева прижались к собственной штрафной и остались практически без мяча. На 75-й минуте ошибку допустил Сафонов. Лучший бомбардир чемпионата Сердар Азмун воспользовался его несвоевременным выходом из ворот и столкновением со своим же защитником Кайо и отправил мяч в пустые ворота. Иранский форвард забил 15-й мяч в сезоне. Петербуржцы сразу после этого имели еще несколько моментов, но сравняли счет только на 86-й минуте. Вышедший на замену Сулейманов потерял мяч перед своей штрафной, Дуглас Сантос сделал передачу Мостовому, который технично направил мяч в сетку. "Зенит" продолжал атаковать до самого конца матча, но забить больше не сумел. "Игроки замены заставили ошибаться соперника, они оказывали давление", - подчеркнул Семак. "Мы до замен очень хорошо смотрелись, по делу вели, после замены немного потеряли контроль, уровень игры, расположение пропало. У "Зенита" путем замен упало качество, но улучшилось движение, и мы их вернули в игру после первого пропущенного мяча в простой ситуации, а потом еще второй гол. В атаке моментами не очень хорошо смотрелись, моментами - в обороне, есть пища для размышления", - сказал Гончаренко. "Локомотив" одержал седьмую победу подряд "Локомотив" после зимней паузы в чемпионате не потерял ни одного очка, причем в пяти из шести матчей железнодорожники не пропустили ни одного мяча. Благодаря этой серии столичный коллектив перед 26-м туром сумел подняться на третье место в турнирной таблице, а после победы в прошлом туре над "Спартаком" (2:0) сократить отставание от красно-белых до одного очка. Однако хорошая игра и победа "Локомотива" в дерби осталась в тени скандалов. После матча директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что у клуба в распоряжении есть видео, на котором Гилерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча. В результате этих действий он подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов "Спартака". Красно-белые были наказаны проведением одного домашнего матча без зрителей условно и оштрафованы на 500 тысяч рублей. Сам Гилерме за провокации был дисквалифицирован на два матча чемпионата. Таким образом, основной вратарь "Локомотива" пропустил домашнюю встречу с "Ростовом", его место занял Антон Коченков. Гилерме же объявлял по стадиону составы команд на игру. Болельщикам железнодорожников перед матчем были розданы зеленые футболки с надписью "Мы - "Локо", мы - вместе" в поддержку голкипера.

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В игре с "Ростовом" "Локомотив" не стал долго набирать ход и уже к шестой минуте забил два мяча. Сначала вратарь гостей Сергей Песьяков не сумел обработать простую передачу от своего защитника и подарил мяч Франсуа Камано, который забил уже в пустые ворота. В следующей атаке отличился Рифат Жемалетдинов, который здорово развернулся перед штрафной и точно пробил в дальний нижний угол. В середине первого тайма "Ростов" отыграл один мяч, после подачи углового отличился защитник Деннис Хаджикадунич. В начале второго тайма полузащитник "Ростова" Армин Гигович за отмашку локтем получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 65-й минуте Гжегож Крыховяк с пенальти увеличил преимущество "Локомотива". 11-метровый был назначен после контакта самого поляка с Денисом Терентьевым. "По поводу пенальти ничего не могу сказать. По удалению - тренер "Локомотива" скажет обратное, - сначала был фол футболиста "Локомотива". Пусть комментируют компетентные органы", - сказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. На последней минуте встречи вышедший на замену Эдер довел счет до крупного. "Я доволен всеми игроками, недоволен только, что расслабились после 15-20 минут, потеряли позиции. В этот момент "Ростов" был очень опасен", - отметил главный тренер "Локомотива" Марко Николич. "Локомотив" сохранил шансы на чемпионство "Зенит" набрал важное очко в плане чемпионских перспектив. Команда из Санкт-Петербурга опережает "Локомотив" на шесть очков. В 28-м туре командам предстоит личная встреча в Санкт-Петербурге. Помимо этого "Зенит" сыграет с "Ротором", "Тамбовом" и "Уфой", а "Локомотив" - с "Тамбовом", "Динамо" и "Уралом". В воскресенье свою встречу 26-го тура проведет московский "Спартак". В случае домашней победы над "Уфой" команда Доменико Тедеско вернет себе второе место и будет отставать от "Зенита" на пять очков.

В стартовом матче субботы "Ахмат" на своем поле обыграл "Химки" со счетом 3:1. В эпизоде с первым голом команды из Грозного главный арбитр принял спорное решение зафиксировать взятие ворот при помощи видеоассистентов. По ходу голевой атаки игрок "Ахмата" Максим Ненахов шипами наступил на ногу футболисту "Химок". Эпизод просматривался на предмет прямой красной карточки Ненахову, но в итоге засчитали гол и выписал защитнику "Ахмата" желтую карточку. Московское "Динамо" в Волгограде разгромило "Ротор" со счетом 3:0. Все мячи бело-голубые забили во втором тайме. Динамовцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице и продолжают борьбу за попадание в еврокубки в следующем сезоне. Все встречи 26-го тура чемпионата России начинаются с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили. Главный врач московского "Динамо" умер во вторник в возрасте 66 лет. Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, он был главным врачом одесского "Черноморца", московских "Локомотива", ЦСКА и "Динамо". В 1998 году он работал главным врачом национальной сборной России.