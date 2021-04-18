Шайбы Зуба и Зайцева помогли "Оттаве" победить "Монреаль" в матче НХЛ

ТАСС, 18 апреля. "Оттава" обыграла "Монреаль" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Шайбы забросили российские защитники Артем Зуб (4-я минута) и Никита Зайцев (56), а также Дрейк Батерсон (34, 56). Зуб забросил третью шайбу в сезоне, Зайцев - вторую. Всего на счету Зуба в этом сезоне 10 (3+7) очков в 36 матчах, Зайцева - 13 (2+11) очков в 44 встречах.

Форвард "Оттавы" Евгений Дадонов и защитник "Монреаля" Александр Романов результативными действиями не отметились. "Оттава" занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав в 45 матчах 34 очка. "Монреаль" идет на четвертой строчке, имея в активе 49 очков в 42 играх.