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НХЛ

Шайбы Зуба и Зайцева помогли "Оттаве" победить "Монреаль" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0
Артем Зуб AP Photo/Peter Power
Описание
Артем Зуб
© AP Photo/Peter Power

ТАСС, 18 апреля. "Оттава" обыграла "Монреаль" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили российские защитники Артем Зуб (4-я минута) и Никита Зайцев (56), а также Дрейк Батерсон (34, 56).

Зуб забросил третью шайбу в сезоне, Зайцев - вторую. Всего на счету Зуба в этом сезоне 10 (3+7) очков в 36 матчах, Зайцева - 13 (2+11) очков в 44 встречах.

Форвард "Оттавы" Евгений Дадонов и защитник "Монреаля" Александр Романов результативными действиями не отметились.

"Оттава" занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав в 45 матчах 34 очка. "Монреаль" идет на четвертой строчке, имея в активе 49 очков в 42 играх.

В следующем матча "Оттава" 20 апреля на выезде сыграет с "Калгари", "Монреаль" в этот же день в гостях встретится с "Эдмонтоном".

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