"Флорида" обыграла "Тампу" в матче НХЛ. Гусев сделал голевую передачу

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Монтур (9-я минута), Патрик Хорнквист (13), Джонатан Юбердо (20), Фрэнк Ватрано (38) и Энтони Дюклер (60). У проигравших отличились Брэйден Пойнт (14), Эрик Чернак (40) и Мэтью Джозеф (42).

Голевыми передачами отметились российский форвард "Флориды" Никита Гусев и защитник "Тампы" Михаил Сергачев. Гусев набрал первое очко во втором матче в составе нового клуба, олимпийский чемпион 11 апреля подписал контракт с "Флоридой" до конца сезона. Начал текущий сезон он в "Нью-Джерси", где в 20 матчах набрал 5 (2+3) очков. 10 апреля клуб выкупил его контракт.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков из 31. На счету вратаря "Флориды" Сергей Бобровского 28 сейвов, он был признан второй звездой встречи.

"Флорида" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 61 очко в 45 матчах. "Тампа" расположилась на третьей строчке с 60 очками в 44 встречах. В следующем матче "Флорида" 20 апреля примет "Коламбус", а "Тампа" в тот же день дома сыграет с "Каролиной".