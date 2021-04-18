Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Джейккоб Слэвин (19-я минута), Яни Хаканпяя (49) и российский форвард Андрей Свечников (59). У проигравших отличился Роман Йоси (32).

21-летний Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 31 (12+19) очко в 43 матчах. Российский форвард "Нэшвилла" Яков Тренин результативными действиями не отметился.

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 62 очка в 43 матчах. "Нэшвилл" расположился на четвертой строчке с 49 очками в 46 встречах. В следующем матче "Каролина" 20 апреля в гостях сыграет с "Тампой", а "Нэшвилл" в тот же день примет "Чикаго".

Результаты других матчей дня: "Аризона" - "Сент-Луис" - 3:2; "Виннипег" - "Эдмонтон" - 0:3; "Детройт" - "Чикаго" - 0:4.