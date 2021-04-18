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НХЛ

"Даллас" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ. Гурьянов и Гавриков забросили по шайбе

Клуб из Техаса выиграл со счетом 5:1
Денис Гурьянов AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Денис Гурьянов
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 18 апреля. "Даллас" обыграл "Коламбус" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (13-я минута), российский форвард Денис Гурьянов (31), Джо Павелски (34), Йон Клингберг (34) и Эса Линделль (37). У проигравших шайба на счету российского защитника Владислава Гаврикова (7).

У Гурьянова в этом сезоне теперь 23 (9+14) очка в 43 матчах, Гаврикова - 8 (2+6) очков в 45 встречах.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 46 очков в 43 матчах. "Коламбус", потерпевший пятое поражение подряд, расположился на седьмой строчке с 39 очками в 46 встречах.

В следующем матче "Даллас" 20 апреля примет "Детройт", а "Коламбус" в тот же день в гостях сыграет с "Флоридой".

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